Время Свободы: Мотивированность пехоты против пушек, дронов и наемников

Какая из сторон в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе имеет преимущество в военном отношении? ***Социологические опросы показывают рост одобрения деятельности Алексея Навального, в первую очередь – среди молодежи. Антирейтинг основателя ФБК тоже растет***Эстонские власти возобновили расследование причин катастрофы парома «Эстония» из-за вновь открывшихся обстоятельств .