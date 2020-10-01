live Время Свободы: Мотивированность пехоты против пушек, дронов и наемников
Какая из сторон в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе имеет преимущество в военном отношении? ***Социологические опросы показывают рост одобрения деятельности Алексея Навального, в первую очередь – среди молодежи. Антирейтинг основателя ФБК тоже растет***Эстонские власти возобновили расследование причин катастрофы парома «Эстония» из-за вновь открывшихся обстоятельств .
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Время Свободы: "Инаугурация - фарс, а Лукашенко ушел на пенсию"