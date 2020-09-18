Военных из Дагестана, помывших обувь в святом источнике, будут судить

В отношении двух военнослужащих, помывших обувь в источнике возле часовни кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих, сообщает Кавказ.Реалии.

Ранее генпрокуратура сообщила, что речь идёт о военнослужащих Балтийского флота.

В калининградской организации мусульман "Нур" сообщили, что речь идёт об уроженцах Дагестана, которые проходят срочную службу.

"Они из Хасавюртовского района Дагестана, Махачкалы... Мы с ними беседу проводили, работу профилактическую, они извинились. Они говорят, мы не осознавали", - рассказал "Кавказскому узлу" председатель организации "Нур" Ахмеджан Кадимагомедов.