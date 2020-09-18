Военных из Дагестана, помывших обувь в святом источнике, будут судить

В отношении двух военнослужащих, помывших обувь в источнике возле часовни кафедрального собора Христа Спасителя в Калининграде, возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих, сообщает Кавказ.Реалии.
Ранее генпрокуратура сообщила, что речь идёт о военнослужащих Балтийского флота.
В калининградской организации мусульман "Нур" сообщили, что речь идёт об уроженцах Дагестана, которые проходят срочную службу.
"Они из Хасавюртовского района Дагестана, Махачкалы... Мы с ними беседу проводили, работу профилактическую, они извинились. Они говорят, мы не осознавали", - рассказал "Кавказскому узлу" председатель организации "Нур" Ахмеджан Кадимагомедов.
- 13 сентября в Сети появилось видео, на котором несколько молодых людей (на видео видны пятеро) моют обувь в святом источнике при храме в Калининграде. "Для них это святая вода, а мы в натуре ноги чистим", — говорит один из них. Кто ещё трое людей на видео и возбуждено ли дело против них, не сообщается.
- После публикации видео издание "Подъём" сообщало, что все пятеро были задержаны и якобы оказались уроженцами Чечни. Один из участников инцидента, который назвал себя Расулом, записал видео с извинениями. "Так как мы очень плохо вели себя там, я очень хочу извиниться, больше такого не повторится. Просто я не думал, что это такая серьёзная вода", - сказал он. Глава Союза чеченской молодёжи Рустам Тапаев также призвал к извинениям. Глава Чечни Рамзан Кадыров, однако, позднее написал в телеграме, что "инициировал проверку" и выяснил, что "ребята вовсе не чеченцы".
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