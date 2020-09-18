Тихановская и постпред Белоруссии при ООН выступили на спецдебатах

В Белоруссию необходимо направить мониторинговую миссию для установления фактов нарушения прав человека. Об этом заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время своего выступления по видеосвязи перед Советом ООН по правам человека. Представитель белорусской оппозиции заявила о необходимости международного вмешательства в ситуацию в республике.

Официальный представитель Минска при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич попросил прекратить трансляцию Тихановской. По словам постпреда, выступление не предусмотрено процедурой мероприятия. "Выступление отдельно избранных граждан Республики Беларусь не может рассматриваться приемлемым", - подчеркнул Амбразевич. Он также заявил, что в стране нет политических заключённых и отверг обвинения в сексуальном насилии в отношении задержанных на акциях протеста.

Прекращения дебатов по Белоруссии также потребовали Россия, Китай и Венесуэла. Представители этих стран заявили о нарушении формата срочных дебатов.

Накануне стало известно, что расследование предполагаемых нарушений прав человека в Белоруссии в рамках так называемого Московского механизма начала ОБСЕ. В экспертную комиссию пошли представители 15 европейских стран, а также Канада и США. Они должны представить свои выводы в течение двух месяцев.

В заявлении ОБСЕ говорится, что Минск ранее не ответил на предложение организации о посредничестве в организации диалога между властью и оппозицией.