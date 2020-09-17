El Pais: китайские хакеры украли данные об испанской вакцине от COVID-19

Китайские хакеры украли информацию из испанских центров разработки вакцины от коронавируса. Об этом пишет испанская газета El Pais со ссылкой на источники. Они не уточнили какие именно данные были украдены.

В Испании существует десяток проектов по разработке вакцин против COVID-19. Испытания на людях в стране пока не проводятся.

Пекин все обвинения в адрес Китая назвал домыслами.

По всему миру с начала пандемии COVID-19 коронавирусной инфекцией заразились более 30 миллионов человек. Число умерших превысило 950 тысяч.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире разработано около 200 вакцин от коронавируса, более 30 из них проходят испытания на добровольцах.