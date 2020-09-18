Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 30 миллионов

Более 30 миллионов человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией. Умерли с начала пандемии почти 945 тысяч заболевших, более 20 миллионов выздоровели. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику заражений в реальном времени.

При этом, только с 14 сентября число заражений COVID-19 в мире выросло на один миллион. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в сентябре несколько раз регистрировала рекордный суточный прирост заразившихся коронавирусом.

На первом месте по заболеваемости остаются США. Там выявлены более 6,6 миллиона случаев COVID-19. Умерли 197 тысяч человек. Далее идут Индия и Бразилия – с пятью и четырьмя миллионами случаев заражения – соответственно.

Россия находится на четвертом месте. В стране выявлен один миллион 85 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Умерли 19 тысяч пациентов с COVID-19.

В последние недели инфекция начала с новой силой распространяться в Европе. Всемирная организация здравоохранения отметила, что в европейских странах число заболевающих людей уже превысило показатели марта, когда пандемия достигла первого пика. Австрия и Чехия объявили о начале второй волны. Многие страны задумались о возвращении более жестких карантинных мер.

В Израиле с сегодняшнего дня вступает в силу общенациональный карантин, который будет действовать в период, когда отмечаются самые важные религиозные праздники - еврейский новый год Рош Ха-Шана и Йом-Кипур. В Израиле закрываются школы и торговые центры, в помещении могут собираться не более 10 человек, визиты в гости запрещаются.