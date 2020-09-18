Хасиды покидают территорию между Украиной и Белоруссией

Паломники-хасиды, которые находились между границами Украины и Белоруссии, покидают нейтральную полосу. Об этом сообщает "Интерфакс". По данным белорусских пограничников большинство паломников возвращаются в Белоруссию, так и не дождавшись права въезда на Украину. Они едут автобусами и такси в Пинск, Гомель и Бобруйск, чтобы покинуть Белоруссию.

Хасиды, в основном граждане Израиля, направлялись в город Умань Черкасской области на могилу Рабби Нахмана, чтобы отпраздновать еврейский Новый год – Рош ха-Шана. Праздник в этом году отмечается с 18 по 20 сентября и проходит на фоне пандемии коронавируса. Киев запретил въезд для иностранцев до 28 сентября и не стал делать исключение для паломников. Часть из них хотела попасть в Умань через Белоруссию. В результате на границе между двумя странами скопилось несколько сотен паломников.

До Умани смогли добраться около двух с половиной тысяч человек. По данным местных властей, как минимум у 10 из них выявлен коронавирус.