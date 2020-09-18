Послы государств ЕС в Минске поддержали политзаключённых

Европейские дипломаты выразили солидарность с политическими заключенными в Беларуси и предупредили, что в знак этой солидарности будут приносить на встречи с представителями белорусских властей список активистов, находящихся под стражей.



Послы европейских государств также призвали действующее правительство Белоруссии начать диалог с оппозицией, уважаеть права и свободы белорусских граждан. Дипломаты считают необходимым, чтобы власти соблюдали демократические процедуры, на которых настаивают жители Беларуси, сообщило Международное французское радио.

Ранее 18 сентября Светлана Тихановская по видеосвязи приняла участие в заседании Совета по правам человека ООН. Она заявила, что происходящее в Беларуси является нарушением Всеобщей декларации прав человека, и призвала международное сообщество незамедлительно вмешаться.



Эксперт ООН по правам человека в Беларуси Анаис Марен назвала ситуацию в стране "катастрофической". Как сообщило агентство AFP, эксперту ООН известно о полутысяче заявлений о пытках, о тысячах случаев избиений.

17 сентября Европарламент принял резолюцию о ситуации в Белоруссии. Депутаты отвергли объявленные официальным Минском результаты "так называемых президентских выборов".

Европейские законодатели осуждают продолжающееся запугивание, преследование и непропорциональное применение силы в отношении участников забастовок на ряде белорусских предприятий, а также в отношении членов созданного оппозицией после выборов Координационного совета по передаче власти. Европарламент приветствует этот совет в качестве временного представителя интересов белорусского народа, выступающего за свободу и демократические перемены.

В резолюции Европарламента подчёркивается, что законодательный орган ЕС не будет признавать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии по истечении его нынешнего срока на посту главы государства 5 ноября 2020 года.