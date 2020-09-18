Мария Певчих: "Я летела на медицинском самолёте вместе с Навальным"

Глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Мария Певчих в интервью Русской службе Би-би-си рассказала о том, как улетела в Германию на медицинском самолёте вместе с отравленным оппозиционером Алексеем Навальным, как удалось перевезти в Берлин бутылку со следами "Новичка", и собирается ли она возвращаться в Россию.

О работе главой отдела расследований ФБК

Певчих, которая оказалась в центре внимания СМИ, поскольку была одной из тех, кто сопровождал Навального в поездке перед его отравлением, впервые публично подтвердила, что является главой отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией. По её словам, она работает с Навальным с начала 2010 годов. Участие Певчих в расследованиях подразумевает поездки по стране. По этой причине она была в Новосибирске и в Томске, откуда Навальный 20 августа вылетел в Москву. То, что Певчих работает в ФБК, ряд сотруднков фонда подтвердили несколько дней назад.

Про день отравления Навального и бутылку со следами "Новичка"

По словам Певчих, она и ещё несколько коллег остались в Томске заканчивать работу. Один из сотрудников ФБК следил за самолётом с помощью сервиса FlightRadar и заметил, что тот сел в Омске. Он написал пресс-секретарю оппозиционера Кире Ярмыш, после чего она вышла на связь и сообщила, что Навальному стало плохо в самолёте. После того, как появилась информация об отравлении, Певчих и её коллеги пошли в номер гостиницы, где останавливался оппозиционер. "С нами была администратор гостиницы. Какое-то время нас не пускали, мы устроили небольшое дежурство перед номером, чтобы туда не пускали никого - буквально в пустом коридоре поставили стул и сидели по очереди. В итоге мы зашли, все это было достаточно буднично," - заявила в интервью Певчих. Из номера Навального сотрудники ФБК забрали бутылки с водой. На одной из которых, как утверждает ФБК, издание "Проект" и - со ссылкой на источники - ряд германских СМИ, впоследствии специалисты из Германии нашли следы боевого отравляющего вещества "Новичок".

Певчих заявила, что не понимает "хайпа" вокруг бутылки из гостиницы и считает, что в этой истории "её смысловая нагрузка достаточно маленькая". "Единственная польза от этой бутылки - она позволяет приблизительно понять, когда он был отравлен. И это произошло раньше, чем он приехал в аэропорт," - считает глава отдела расследований ФБК. Также Певчих подтвердила, что улетела в Германию на медицинском самолёте, который доставлял Навального. Бутылки она забрала с собой. По её словам, они были расфасованы в разных местах, потому что был небольшой шанс, что их удастся вывезти из России и они окажутся полезны - так и оказалось.

Ранее связанные с российскими властями СМИ и телеграм-каналы обвиняли Певчих в интимной связи с Навальным и в том, что именно она могла его отравить. Они помимо прочего утверждали, что сотрудница ФБК якобы связана с живущими в Лондоне Михаилом Ходорковским и Евгением Чичваркиным.

Про слежку и Следственный комитет

По словам Певчих, после того, как она стала одним из действующих лиц истории с отравлением Навального, у провластных СМИ и телеграм-каналов появились её фотографии, которые могут быть сделаны сотрудниками правоохранительных органов, занимающихся наружным наблюдением. По словам сотрудницы ФБК, неизвестные также следят за её родственниками. Певчих опровергла информацию о том, что является владеет сетью книжных магазинов в Англии и Австралии, и "тренируется с морскими котиками".

Глава отдела расследований ФБК также заявила, что её не вызывал на допрос Следственный комитет. По словам Певчих, её вызвала для опроса транспортная полиция Томска. Некоторые из её коллег уже приходили на туда опрос. Они рассказали Певчих, что полицейские их спрашивали: "Вы заметили что-нибудь подозрительное? Нет? Ну, вы свободны".

Певчих заявила, что пока наблюдает за развитием ситуации, но намерена вернуться в Россию.