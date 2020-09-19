Трамп: Россия похитила информацию о гиперзвуковой ракете у США

Россия создала своё гиперзвуковое оружие на основании данных, похищенных у администрации экс-президента Соединённых Штатов Барака Обамы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на встрече со своими сторонниками в штате Миннесота.

"У них есть ракета, супер-пупер-гиперзвуковая. Я называю ее супер-пупер, потому что она в пять раз быстрее, чем обычная ракета", — сказал Трамп. Однако, по словам президента, у США есть ракета, которая развивает намного большую скорость. Этому оружию завидуют Россия и Китай, подчеркнул Трамп.

О разработке американской ракеты, которая будет в 17 раз быстрее оружия других стран, Трамп сообщил в мае. Пентагон подтвердил информацию Трампа. Журналисты CNN тогда отметили, что имеющееся оружие США всё еще уступает российским и китайским разработкам. По данным СМИ, на вооружение новая ракета Соединённых Штатов поступит не раньше 2023 года.



В начале года президент России Владимир Путин в интервью ТАСС заявил, что после появления у Москвы гиперзвукового оружия, траты других государств на её сдерживание стали бессмысленными. По словам Путина, российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.

Летом прошлого года американские СМИ сообщили, что Россия столкнулась с трудностями в поиске изготовителя важного компонента для ракет гиперзвуковой системы вооружения "Авангард". Тогда же пресса писала, что "Авангард" был дважды успешно испытан в 2016 году. Третий запуск – в октябре 2017 года, закончился неудачей: блок разломился на куски за несколько секунд до поражения цели.