В России максимальный за два месяца рост больных коронавирусом

В России (включая аннексированный Крым) за минувшие сутки выявили более шести тысяч случаев коронавируса. Это максимум с середины июля. Число диагностированных случаев COVID-19 растёт уже седьмой день подряд. Но несмотря на это, власти России до конца месяца возобновят авиасообщение еще с четырьмя странами: Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей.

Умерли за день 144 человека. Всего коронавирус в России выявлен более чем у миллиона человек, число умерших превышает 19 тысяч.

Европа, по данным Всемирной организации здравоохранения, ожидает вторую волну заболевания. Скорость распространения вируса растет во многих странах. Рекордный прирост зафиксирован в пятницу во Франции. Там заболели 13 тысяч человек за сутки. В субботу рекорд установила Польше – в стране впервые более тысячи заболевших. В Чехии нынешние показатели в несколько раз превышают те, которые были зафиксированы весной. В стране ужесточаются ограничительные меры.

В мире с начала пандемии число заболевших COVID-19 приближается к 31 миллиону. Умерли почти 960 тысяч пациентов.