Поверх барьеров с Иваном Толстым. Магнитиздат

Магнитиздат. Так называлась система распространения недозволенных властями песен, стихов, западной музыки и подпольных концертов, а также литературы и публицистики - от Солженицына до писем из лагеря. В магнитиздате ходило немало записанных передач западных радиоголосов. Подготовили программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой.
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