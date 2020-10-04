Поверх барьеров с Иваном Толстым. Магнитиздат

Магнитиздат. Так называлась система распространения недозволенных властями песен, стихов, западной музыки и подпольных концертов, а также литературы и публицистики - от Солженицына до писем из лагеря. В магнитиздате ходило немало записанных передач западных радиоголосов. Подготовили программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой.