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Поверх барьеров с Иваном Толстым

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Магнитиздат

Поверх барьеров с Иваном Толстым. Магнитиздат
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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Магнитиздат

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Магнитиздат. Так называлась система распространения недозволенных властями песен, стихов, западной музыки и подпольных концертов, а также литературы и публицистики - от Солженицына до писем из лагеря. В магнитиздате ходило немало записанных передач западных радиоголосов. Подготовили программу Андрей Гаврилов и Иван Толстой.

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