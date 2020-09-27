Музыка на Свободе. Костяшки Domino. Артемий Троицкий поддерживает независимость
Музыка на Свободе. 4 октября, 2020. Исполнители, работающие с лондонской независимой звукозаписывающей компанией Domino. Рок-критик Артемий Троицкий уверен: в отличие от настольной популярной игры, костяшки этого домино никогда не падают.
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