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Музыка на Свободе
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Музыка на Свободе

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Музыка на Свободе. Костяшки Domino. Артемий Троицкий поддерживает независимость

Музыка на Свободе. Костяшки Domino. Артемий Троицкий поддерживает независимость
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Музыка на Свободе. Костяшки Domino. Артемий Троицкий поддерживает независимость

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Музыка на Свободе. 4 октября, 2020. Исполнители, работающие с лондонской независимой звукозаписывающей компанией Domino. ​Рок-критик Артемий Троицкий уверен: в отличие от настольной популярной игры, костяшки этого домино никогда не падают.

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