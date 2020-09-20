В центре Минска вновь войска, полиция, водомёты

В Минске в воскресенье после полудня запланирована очередная акция протеста - "Марш справедливости". Солдаты и специальная техника находятся около здания Верховного суда, Дворца Независимости в Минске, а также у резиденции Александра Лукашенко. Возле здания "Минск-Экспо" сосредоточены водометы и бронетранспортёры. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода.

В центре Минска закрыты шесть станций метро - очевидно, чтобы усложнить участникам манифестации путь к месту её проведения.

МВД Беларуси сообщает, что во время разгона в субботу женского марша было задержано 430 человек, подавляющая часть – 415 – в Минске. К утру воскресенья большая часть из них освобождена – это 385 человек.