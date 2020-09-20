Сыновья Лукашенко поучаствовали в мотопробеге с сыновьями Чайки

Старший и средний сын президента Белоруссии Александра Лукашенко - Виктор и Дмитрий - в воскресенье приняли участие в завершающем этапе мотопробега по улицам Минска. Вместе с ними участие в акции приняли сыновья бывшего генерального прокурора России Юрия Чайки, предприниматели Артём и Игорь Чайки, герои одного из самых известных расследований Алексея Навального.

Мотопробег начался 18 сентября в Бресте и, по сообщению организаторов, был приурочен к 75-летию Победы. Он прошёл на фоне массовых протестов против власти Александра Лукашенко в Белоруссии. По улицам Минска участники проехали утром в воскресенье, до начала многотысячной акции протеста в столице Белоруссии.

Виктор Лукашенко и Артём Чайка являются основателями мотоклуба Iron Birds Chapter. Телеканал "Белсат" сообщал о дружбе между сыновьями Лукашенко и Чайки.

Агентство БелТА приводит слова Артёма Чайки: "Мы сегодня наблюдаем множество попыток пересмотра итогов Великой Отечественной войны, роли и участия в ней народов Советского Союза, братских народов, ковавших эту победу. Наша цель - препятствовать ревизионизму". Виктор Лукашенко в свою очередь впервые публично высказался о протестах против власти своего отца. "Смотрите — убранные и вспаханные поля, красивый, чистый город. Люди идут: кто-то — отдыхать, кто-то — со своими детьми прогуливаться. А митинги? Ну прошли и прошли. Нам было нестрашно" - сказал он.