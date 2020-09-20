Тихановская назвала Путина "мудрым", но потом сослалась на дипломатию  

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью российскому изданию РБК рассказала о своём отношении к Владимиру Путину и к тому, что Кремль в разгар протестов в Минске поддержал Александра Лукашенко, признав его единственным легитимным президентом страны.
Тихановская трижды за интервью назвала Путина "мудрым" человеком и руководителем, который "понимает, что оппозиция Белоруссии готова к диалогу с ним" и "ничего не имеет против России", а всё, что говорит Лукашенко - это "его фантазии". Она также высказала уверенность, что Путин понимает, что Лукашенко уже "не владеет ситуацией", полностью потерял доверие в глазах белорусов, которые его "не выбирали", и что белорусский народ уже "не вернётся к тому состоянию", в котором был последние два десятилетия.
Однако в конце интервью на вопрос почему она говорит о мудрости Путина и исключает, что он действительно считает белорусскую оппозицию меньшинством, Тихановская ответила, что могла бы "сказать что-то другое, но ей уже пришлось освоить азы дипломатии, и поэтому она говорит именно так".
Вместе с тем Тихановская высказала сожаление, что Путин "поддержал Лукашенко, а не белорусский народ", отметив, что "это его решение и выбор", на которые оппозиция никак повлиять не может.
На вопрос почему у неё до сих пор не было контактов с российскими властями, лидер белорусской оппозиции ответить не смогла, добавив лишь, что она "никого не просит видеть в ней будущего президента Белоруссии". "Я себя так не позиционирую", - заявила Тихановская, отметив, что её предвыборная программа состояла всего из трёх пунктов, основной из которых - проведение новых выборов, "честных, прозрачных и открытых", на которых белорусский народ "выберет сильного президента, которому будет доверять". По мнению Тихановской, Путин "разговорил бы с ним, как с равным, и нашёл бы о чем договориться".
Кандидат в президенты Белоруссии также не смогла ответить на вопрос, разделяет ли лично она, в случае победы оппозиции, возможный выход страны из союзов с Россией и её "дерусификацию". Тихановская сказала лишь, что "такие вопросы должны решаться с участием белорусского народа". При этом она подтвердила намерение белорусской оппозиции не возвращать, в случае ухода Лукашенко, выданный Россией кредит на полтора миллиарда долларов. "Когда Лукашенко берёт кредит, а отдавать его должны белорусы, которые не признали и не признают его, то о чём вообще может идти речь?", - удивилась вопросу Тихановская, высказав уверенность, что часть из полученных денег нынешние белорусские власти потратят на "закупку бронежилетов" и "уничтожение своих же людей".
- Светлана Тихановская стала единым кандидатом от оппозиции на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, после того, как власти страны не допустили до участия в голосовании нескольких оппонентов Александра Лукашенко, включая мужа Тихановской, заведя на них уголовные дела и отправив под арест. По данным ЦИК, на выборах за Тихановскую проголосовали чуть больше десяти процентов избирателей, за Лукашенко, который избирался на шестой срок подряд - чуть больше восьмидесяти процентов. Оппозиция заявила о беспрецедентных фальсификациях и не признала итоги выборов. С 9 августа в Минске и других городах Белоруссии не прекращаются массовые акции протестов, собирающие сотни тысяч людей. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, несколько сотен протестующих пострадали. Точное количество арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.
- Сама Тихановская покинула Белоруссию, опасаясь за свою жизнь. Сейчас она находится в Литве, периодически выезжая в другие страны Евросоюза для встреч с западными политиками. ЕС и США не признали белорусские выборы законными и состоявшимися. Россия обвиняет Запад во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии, и в случае эскалации конфликта обещает Лукашенко помощь, включая силовую.
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