Тихановская назвала Путина "мудрым", но потом сослалась на дипломатию  

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в интервью российскому изданию РБК рассказала о своём отношении к Владимиру Путину и к тому, что Кремль в разгар протестов в Минске поддержал Александра Лукашенко, признав его единственным легитимным президентом страны.

Тихановская трижды за интервью назвала Путина "мудрым" человеком и руководителем, который "понимает, что оппозиция Белоруссии готова к диалогу с ним" и "ничего не имеет против России", а всё, что говорит Лукашенко - это "его фантазии". Она также высказала уверенность, что Путин понимает, что Лукашенко уже "не владеет ситуацией", полностью потерял доверие в глазах белорусов, которые его "не выбирали", и что белорусский народ уже "не вернётся к тому состоянию", в котором был последние два десятилетия.

Однако в конце интервью на вопрос почему она говорит о мудрости Путина и исключает, что он действительно считает белорусскую оппозицию меньшинством, Тихановская ответила, что могла бы "сказать что-то другое, но ей уже пришлось освоить азы дипломатии, и поэтому она говорит именно так".

Вместе с тем Тихановская высказала сожаление, что Путин "поддержал Лукашенко, а не белорусский народ", отметив, что "это его решение и выбор", на которые оппозиция никак повлиять не может.

На вопрос почему у неё до сих пор не было контактов с российскими властями, лидер белорусской оппозиции ответить не смогла, добавив лишь, что она "никого не просит видеть в ней будущего президента Белоруссии". "Я себя так не позиционирую", - заявила Тихановская, отметив, что её предвыборная программа состояла всего из трёх пунктов, основной из которых - проведение новых выборов, "честных, прозрачных и открытых", на которых белорусский народ "выберет сильного президента, которому будет доверять". По мнению Тихановской, Путин "разговорил бы с ним, как с равным, и нашёл бы о чем договориться".

Кандидат в президенты Белоруссии также не смогла ответить на вопрос, разделяет ли лично она, в случае победы оппозиции, возможный выход страны из союзов с Россией и её "дерусификацию". Тихановская сказала лишь, что "такие вопросы должны решаться с участием белорусского народа". При этом она подтвердила намерение белорусской оппозиции не возвращать, в случае ухода Лукашенко, выданный Россией кредит на полтора миллиарда долларов. "Когда Лукашенко берёт кредит, а отдавать его должны белорусы, которые не признали и не признают его, то о чём вообще может идти речь?", - удивилась вопросу Тихановская, высказав уверенность, что часть из полученных денег нынешние белорусские власти потратят на "закупку бронежилетов" и "уничтожение своих же людей".