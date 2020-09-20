Би-би-си: Ротенберг мог использовать Barclays для обхода санкций

Близкий к президенту России Владимиру Путину бизнесмен Аркадий Ротенберг предположительно мог использовать банк Barclays в Лондоне для ухода от американских и европейских санкций, наложенных на него в 2014 году после аннексии Крыма. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на документы подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями министерства финансов США (FinCEN), которые стали доступны журналистам.

Речь идёт об отчётах о подозрительных транзакциях, из которых следует, что компании, бенефициаром которых предположительно является Ротенберг, использовали счета в банке Barklays.

Санкции в отношении Ротенберга были введены властями США и ЕС в 2014 году. Ротенберг был одним из первых россиян, включённых в США в санкционные списки - спустя несколько дней после аннексии Крыма. Западным банкам запрещено вести с ним какую-либо деятельность.

Как утверждает Би-би-си, в 2008 году Barclays открыл счет компании Advantage Alliance. С 2012 по 2016 год компания провела через этот счёт около 60 миллионов фунтов стерлингов (77,5 млн долларов). Многие из транзакций были совершены после введения санкций. Многие из этих транзакций произошли уже после того, как в отношении Ротенбергов были введены санкции.

В июле этого года Сенат США обвинил семейство Ротенбергов в том, что они тайно покупают произведения искусства, чтобы уклоняться от санкций. Одной из компаний, участвовавших в схеме, по данным сенаторов, была Advantage Alliance. Утверждается, что эта компания фактически принадлежит Аркадию Ротенбергу и была использована, в частности, для покупки за 7,5 млн долларов полотна Рене Магритта в июне 2014 года.

В 2016 году банк начал внутреннее расследование и закрыл счёт компании. Из документов, однако, следует, что до 2017 года оставались открытыми счета других фирм, также предположительно связанных с Ротенбергом, например Ayrton Development Limited. Сам банк Barclays впоследствии пришёл к выводу, что российский бизнесмен является её владельцем.

"Мы считаем, что мы выполняем все обязательства, наложенные на нас законом и регулирующими органами, включая те, что касаются санкций США, - заявили в Barclays на запрос. Представители Ротенберга ответили отказом на просьбу о комментарии.

Документы FinCEN получили журналисты Buzzfeed, которые затем передали их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ). Их изучали журналисты 88 стран. 20 сентября были опубликованы результаты расследования также российского партнёра проекта - издания "Важные истории". И в нём говорится о ряде подозрительных транзакций лиц из окружения Путина.