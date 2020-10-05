Генис: Взгляд из Нью-Йорка. Классическая музыка на передовой

Классическая музыка на передовой. Беседа с музыковедом Соломоном Волковым о культурных войнах в США -Метрополитен-опера борется за жизнь -Работал ли Бетховен на элиту -Как простить Вагнера
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