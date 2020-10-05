Лицом к событию. Опричнина убивает

Государство силовиков: Российская федерация, - виновно в гибели Ирины Славиной? В эфире Кирилл Рогов, Станислав Дмитриевский, Ольга Орлова , Леонид Гозман. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30876182.html
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