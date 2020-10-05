Цитаты Свободы. Война Ирины Славиной и "дело отцов"

Ирину Славину довели до самоубийства. СК заявил о намерении преследовать одиноких отцов "нетрадиционной ориентации".
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