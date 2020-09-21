Россия открыла авиасообщение ещё с четырьмя странами

Россия с сегодняшнего дня возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией, а с 27 сентября – с Южной Кореей. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Гражданам этих стран и тем, кто имеет там вид на жительство, разрешается въезд в Россию через воздушные пункты пропуска. Россияне, в свою очередь, также могут беспрепятственно улететь в любое из этих государств. Полеты в столицы этих стран будут выполняться один раз в неделю, говорится в сообщении российского правительства.

Россия также прекращает вывозные рейсы из-за рубежа, организованные из-за приостановки в конце марта регулярного международного авиасообщения из-за угрозы распространения коронавируса.

Это обусловлено тем, что возобновляется транспортное сообщения между странами и теперь россияне могут вернуться на родину регулярными авиарейсами.

С августа из России можно улететь в Турцию, Великобританию, Танзанию и Швейцарию, Египет, ОАЭ и на Мальдивские острова.

Ранее правительство России заявляло, что будет открывать границу и восстанавливать полёты только на взаимной основе. Въезд для россиян разрешён в Белоруссию, с сентября границу со своей стороны открыли Польша и Греция.

В Белоруссии с начала пандемии зарегистрировано около 76 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Казахстане – 107 тысяч, в Киргизии - 45 тысяч, в Южной Корее – 23 тысячи. В России число зараженных превышает один миллион.