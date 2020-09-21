Байден подверг критике назначение судьи Верховного суда до выборов

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден подверг критике план президента Дональда Трампа заполнить вакансию в Верховном суде до президентских выборов 3 ноября, назвав его "применением грубой политической силы".

Необходимо услышать избирателей. Именно они, как определено в Конституции, должны решить, у кого должны быть полномочия произвести это назначение, заявил Байден, выступая в Филадельфии. По словам, Байдена, если он победит на выборах 3 ноября, то именно он должен получить возможность выдвинуть кандидатуру судьи.

Вакансия в Верховном суде образовалась после смерти в пятницу судьи Рут Гинзбург, которая считалась лидером либерального крыла в высшей судебной инстанции США.

Ранее Трамп заявил о намерении выдвинуть кандидатуру на вакантный пост члена Верховного суда уже на следующей неделе и не дожидаться выборов 3 ноября. По словам президента, короткий список претендентов уже составлен, приоритет отдаётся женщине. В этот список, по данным Reuters, входят придерживающаяся консервативных взглядов Эми Кони Барретт, а также американка кубинского происхождения Барбара Лагоа.

Реализация намерений Трампа создаст консервативное большинство в 6 голосов в 9-местном Верховном суде.

Сенатор-республиканец Тед Круз считает, что утверждение девятого судьи Верховного суда до выборов крайне необходимо, чтобы избежать ситуации, когда голоса в суде разделятся пополам при рассмотрении вопросов, связанных с выборами, которые могут возникнуть в случае спорного голосования.

По его словам, существует "серьезная возможность конституционного кризиса" в случае очень маленького перевеса голосов, наподобие ситуации, возникшей в 2000 году, когда решение суда привело к тому, что республиканец Джордж Буш-младший объявил о победе над демократом Альбертом Гором при остановке пересчета голосов во Флориде.

Выдвигаемую президентом Трампом кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США, большинство в котором сейчас за республиканцами.