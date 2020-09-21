Глава минздрава Чехии ушёл в отставку на фоне роста случаев COVID-19

Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех в понедельник заявил о своей отставке - на фоне резкого роста числа выявленных случаев коронавируса в стране, которая в последние дни оказалась на одном из первых мест в мире по темпам роста числа заражённых.

К отставке Войтеха призывали оппозиционные политики. Премьер-министр Андрей Бабиш поблагодарил его за работу. Сам он считает, что сделал всё возможное на своём посту.

Чехия весной была в числе первых стран, которые ввели жёсткий карантин. Она смогла избежать резкого роста числа заражённых, число смертей также оставалось на относительно низком уровне - особенно в сравнении с другими странами Европы, такими как Италия, Испания и даже соседняя Германия. Эксперты хвалили чешские власти за решение ввести обязательное ношение масок в общественных местах. Однако, когда число случаев заражения пошло на спад, в мае-июне почти все ограничения были отменены. В конце августа начался резкий рост числа заражённых, в последние дни их число, как правило, превышает 2 тысячи в сутки - при населении страны чуть больше 10 миллионов. Это в несколько раз больше, чем весной. Ограничительные меры начали возвращать, специалисты уже говорят о возможности возвращения карантинных мер, хотя власти утверждают, что не будут "закрывать" экономику, как весной.

Резкий рост новых выявленных случаев инфекции отмечается и в других странах Европы, в частности Испании и Франции. Власти Великобритании предупреждают о "негативном тренде" развития ситуации и "критическом моменте". Утром в понедельник появились сообщения, что премьер-министр Борис Джонсон не исключает введения нового карантина. Ранее уже были ограничены собрания - вместе могут собираться (если речь не идёт о работе или учёбе) не более 6 человек. Повторный общенациональный карантин на прошлой неделе ввёл Израиль.

В России в последние дни также отмечается рост числа новых случаев инфекции. В понедельник их выявлено 6196 - примерно столько же, сколько днём ранее. В Москве за последние сутки более 900 новых инфицированных, это самый высокий показатель, начиная с июля.