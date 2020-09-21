Министры ЕС обсуждают Беларусь. Они встретились с Тихановской

Министры иностранных дел стран ЕС в понедельник обсуждают в Брюсселе ситуацию в Беларуси, где более месяца продолжаются протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко на выборах президента.

На повестке дня прежде всего санкции против белорусских официальных лиц, ответственных, по мнению ЕС, за фальсификации на выборах и насилие против участников акций протеста. В проекте санкционного списка около 40 человек, однако споры о нём - в частности о том, включать ли в него Лукашенко - продолжаются.

Будут обсуждаться и другие шаги в связи с кризисом в Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борелль заявил, что дискуссия будет вестись с позиции непризнания Лукашенко легитимным президентом страны.

Главы МИД ряда стран ЕС, а также Боррель, встретились за завтраком с белорусским оппозиционным лидером Светланой Тихановской. Она была главной соперницей Лукашенко на выборах и, как утверждают её сторонники, в действительности набрала большинство голосов. На пресс-конференции в Брюсселе Тихановская подтвердила, что ожидает от Евросоюза непризнания легитимности Лукашенко, а также любых документов, которые он подпишет от имени Беларуси в отношениях с любым государством (включая Россию), а также признания роли созданного по инициативе Тихановской Координационного совета и, наконец, помощи гражданскому обществу Беларуси.

Литва, Польша и Румыния предлагают ЕС принять ряд мер по поддержке белорусского народа, в частности ввести безвизовый режим и выделить средства на проведение структурных реформ. В заявлении подчёркивается, что так называемый "план Маршалла" для Беларуси может быть осуществлён только после проведения в стране свободных выборов.

Страны ЕС не признали итоги президентских выборов 9 августа, однако пока официально не заявляли, что считают Лукашенко нелегитимным президентом. Между странами существуют разногласия - некоторые выступают за жёсткую позицию, другие за более мягкую.

Официальная Москва признала легитимность Лукашенко, а президент России Владимир Путин на встрече с ним объявил о выделении Минску кредита в 1,5 миллиарда долларов.

На прошлой неделе в Беларуси начались совместные российско-белорусские военные учения "Славянское братство". В понедельник Лукашенко объявил о том, что их второй этап пройдёт с 22 по 25 сентября, в нём примут участие около 1000 российских военных. Лукашенко утверждает, что существует военная угроза со стороны соседних с Беларусью стран НАТО.

Накануне в акциях протеста в разных городах Беларуси вновь приняли участие десятки людей. МВД отчиталось о более чем 400 задержанных.