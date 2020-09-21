"Решение принято не мной". Кинокритик Долин покидает "Вечерний Ургант"

Кинокритик Антон Долин прекращает сотрудничество с программой "Вечерний Ургант", которая выходит в эфир на российском Первом канале. Как он написал в фейсбуке, "решение об этом принято не мной и не создателями программы". Кто принял такое решение и почему, Долин не пояснил.

Он поблагодарил Ивана Урганта и его программу за сотрудничество, которое продолжалось более восьми лет. "Внутри Первого канала это какая-то Новгородская республика, чудом уцелевшая посреди мрачного Московского царства. Классные, чуткие, остроумные молодые люди, усилиями которых на федеральном телевидении существует этот островок свободы" - написал Долин. В программе он рассказывал о новых кинофильмах, в том числе таких, как "Левиафан" Андрея Звягинцева.

Антон Долин нередко высказывается на общественно-политические темы, занимая критическую позицию по отношению к политике Кремля. При этом ряд оппозиционных активистов критиковали его за сотрудничество с Первым каналом и ВГТРК. В холдинге ВГТРК кинокритик сотрудничал с радиостанциями "Маяк" и "Вести FM". Сотрудничество он прекратил после того, как на входящем в тот же холдинг телеканале "Россия 24" появился критический сюжет о нём и его жене - в связи с критикой фильма "Балканский рубеж" со стороны Долина.

В пресс-службе Первого канала уход Долина не комментировали, а Иван Ургант сказал "Открытым медиа", что прокомментирует его позже.