Лидеры белорусской оппозиции выступили в Европарламенте

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и члены президиума оппозиционного Координационного совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко выступили на заседании комитета Европарламента по международным делам в Брюсселе. Тихановская и Ковалькова выступили лично, Латушко – по видеосвязи.
Тихановская рассказала о требованиях участников акций протеста в Беларуси, заявив, что они представляют большинство белорусского общества. По её словам, Евросоюз не должен признавать легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко после сфальсифицированных выборов президента. Она призвала к новым выборам при международном наблюдении.
Ковалькова призвала ввести точечные санкции против тех, кто отвечает за фальсификации и насилие, и одновременно принять пакет помощи для Беларуси – под контролем представителей гражданского общества. Она призвала ЕС бороться за освобождение политзаключённых в Беларуси. По словам Ковальковой, все подписанные Лукашенко договоры не должны быть признаны Евросоюзом законными. Ковалькова отметила, что Лукашенко "втянул Беларусь в военный союз с Россией" и при этом пугает российское руководство агрессией Запада. Она высказала мнение, что в Кремле уже устали от Лукашенко и подталкивают его к конституционной реформе. Однако, по её словам, белорусский народ не примет такую реформу, пока Лукашенко у власти.
Латушко говорил о жестокости и репрессиях со стороны белорусских властей. Он призвал Евросоюз к солидарности с жертвами репрессий, а также призвал к санкциям против белорусских чиновников, виновных в нарушении закона.
Белорусские оппозиционеры предостерегли Россию от вмешательства в дела Беларуси. Латушко выразил мнение, что российские власти пересмотрят свою политику поддержки Лукашенко, и сказал, что белорусская оппозиция против того, чтобы развивать отношения с ЕС за счёт России и наоборот.
Тихановская выступала по-английски, Ковалькова и Латушко – на русском языке.
Из семерых членов президиума Координационного совета двое не по своей воле покинули страну, ещё четверо арестованы.
Ранее Светлана Тихановская встретилась с рядом министров иностранных дел стран ЕС и с председателем Европарламента.
- Главы МИД стран ЕС обсуждают сегодня ситуацию в Беларуси, где более месяца продолжаются протесты против объявленной властями победы Александра Лукашенко на выборах президента.
- На повестке дня прежде всего санкции против белорусских официальных лиц, ответственных, по мнению ЕС, за фальсификации на выборах и насилие против участников акций протеста. В проекте санкционного списка около 40 человек, однако споры о нём, в частности о том, включать ли в него Лукашенко, продолжаются.
- Будут обсуждаться и другие шаги в связи с кризисом в Беларуси. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Борелль заявил, что дискуссия будет вестись с позиции непризнания Лукашенко легитимным президентом страны.
- Официальная Москва признала легитимность Лукашенко, а президент России Владимир Путин на встрече с ним объявил о выделении Минску кредита в 1,5 миллиарда долларов.
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