Лидеры белорусской оппозиции выступили в Европарламенте

Бывший оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и члены президиума оппозиционного Координационного совета Ольга Ковалькова и Павел Латушко выступили на заседании комитета Европарламента по международным делам в Брюсселе. Тихановская и Ковалькова выступили лично, Латушко – по видеосвязи.

Тихановская рассказала о требованиях участников акций протеста в Беларуси, заявив, что они представляют большинство белорусского общества. По её словам, Евросоюз не должен признавать легитимность президента Беларуси Александра Лукашенко после сфальсифицированных выборов президента. Она призвала к новым выборам при международном наблюдении.

Ковалькова призвала ввести точечные санкции против тех, кто отвечает за фальсификации и насилие, и одновременно принять пакет помощи для Беларуси – под контролем представителей гражданского общества. Она призвала ЕС бороться за освобождение политзаключённых в Беларуси. По словам Ковальковой, все подписанные Лукашенко договоры не должны быть признаны Евросоюзом законными. Ковалькова отметила, что Лукашенко "втянул Беларусь в военный союз с Россией" и при этом пугает российское руководство агрессией Запада. Она высказала мнение, что в Кремле уже устали от Лукашенко и подталкивают его к конституционной реформе. Однако, по её словам, белорусский народ не примет такую реформу, пока Лукашенко у власти.

Латушко говорил о жестокости и репрессиях со стороны белорусских властей. Он призвал Евросоюз к солидарности с жертвами репрессий, а также призвал к санкциям против белорусских чиновников, виновных в нарушении закона.

Белорусские оппозиционеры предостерегли Россию от вмешательства в дела Беларуси. Латушко выразил мнение, что российские власти пересмотрят свою политику поддержки Лукашенко, и сказал, что белорусская оппозиция против того, чтобы развивать отношения с ЕС за счёт России и наоборот.

Тихановская выступала по-английски, Ковалькова и Латушко – на русском языке.

Из семерых членов президиума Координационного совета двое не по своей воле покинули страну, ещё четверо арестованы.

Ранее Светлана Тихановская встретилась с рядом министров иностранных дел стран ЕС и с председателем Европарламента.