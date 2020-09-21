Верховный суд ликвидировал партию "Россия будущего"

Верховный суд по иску министерства юстиции ликвидировал партию "Россия будущего", сообщает "Интерфакс". Партия не имеет отношения к одноименной партии, документы на регистрацию которой в 2019 года подавал политик Алексей Навальный.

"Россия будущего" появилась в списке политических партий Минюста в конце мая 2019 года. В середине того же месяца Навальный подавал документы на регистрацию своей партии. В июне 2019 года Минюст отказался зарегистрировать "Россию будущего" Навального, поскольку партия с таким названием уже есть.

Алексей Навальный с 2012 года пытается зарегистрировать свою партию для участия в выборах. За это время она сменила три названия – "Народный альянс", "Партия прогресса" и "Партия будущего". Каждый раз Минюст под разными предлогами отказывал в регистрации.