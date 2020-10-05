Время Свободы: Кыргызстан: очередная революция

В Киргизии оппозиция добилась аннулирования итогов парламентских выборов, на которых были зафиксированы многочисленные случаи подкупа избирателей***В Нижнем Новгороде простились с главным редактором независимого издания Koza.Press Ириной Славиной*** Белорусская диаспора в Петербурге провела акцию в поддержку арестованной в Минске баскетболистки Елены Левченко, которая открыто выступила против фальсификаций на президентских выборах в Беларуси