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Минздрав РФ разрешил испытания на людях ещё одной вакцины

Министерство здравоохранения России разрешило провести клинические испытания вакцины против коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН. Об этом сообщает РБК.

Испытания третьей российской вакцины начнутся в ближайшее время. Они будут проходить в Кирове, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В них примут участие более трех тысяч добровольцев. Это, как отметили в Центре Чумакова, "будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов и позволит обеспечить исследования достоверным объемом научных данных".

После вакцинации добровольцы будут изолированы в стационаре в течение 16 дней, за их состоянием будут наблюдать врачи. Клинические исследования планируется завершить в ноябре.

Российская вакцина от COVID-19, разработанная Центром Гамалеи Минздрава России, была официально зарегистрирована 11 августа, став тем самым первой зарегистрированной вакциной от коронавируса нового типа в мире. При этом к моменту регистрации она прошла только 2 фазы клинических испытаний, то есть была испытана лишь на нескольких десятках людей.

На стадии испытаний находится также вторая российская вакцина — от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

К регистрации в России готовятся и две иностранные вакцины: китайская Sinopharm и шведско-британская AstraZeneca.

Исследование профессора американского университета Дьюка Мигеля Николелиса в Бразилии показало, что переболевшие лихорадкой Денге, возможно, имеют определенный иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Профессор Николелис обнаружил, что в регионах, где в этом или прошлом году были вспышки лихорадки Денге, уровень заболеваемости коронавирусом низкий и растет более медленно, чем в остальных. Если его гипотеза окажется верной, значит, люди смогут с помощью безопасной прививки от Денге получить определенный уровень иммунитета к коронавирусу, считает ученый.

В мире на сегодняшний день выявлен почти 31 миллион случаев заражения коронавирусной инфекцией, около одного миллиона человек умерли.

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