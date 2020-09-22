В Чехии вынесен приговор гражданину Беларуси - участнику войны в Донбассе

Суд в Чехии приговорил к 4,5 годам лишения свободы гражданина Беларуси, который принимал участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов так называемой "ДНР".

Алексей Фадеев, который имеет право постоянного проживания в Чехии, также подлежит депортации, ему будет запрещён въезд на 4 года. Приговор может быть обжалован.

Дело слушалось в городском суде Праги. Сторона обвинения просила приговорить Фадеева к 15 годам лишения свободы по статье "Теракт". Однако осуждён он был по более мягкой статье об участии в организованной преступной группировке.​ Суд счёл недоказанным, что Фадеев принимал непосредственное участие в боевых действиях.

Сам обвиняемый не признавал вину и утверждал, что хотел "помочь людям защититься от украинских фашистов". Он не отрицает своего участия в отрядах "ДНР" с оружием в руках, однако утверждает, что в боях не участвовал.

По данным следствия, белорусский гражданин с ноября 2014-го по май 2016 года неоднократно выезжал в Донбасс, где воевал в составе подразделений так называемой Республиканской гвардии "ДНР". В 2019 году в Чехии против него возбудили уголовное дело – к этому времени он был осуждён в стране за совершение другого преступления.

Фадеев давал показания, что знаком с бывшим чешским военным Эриком Ешту, который также воевал в Донбассе за "ДНР". Тот был ранее осуждён в Чехии условно.​ Всего, по словам посла Украины в Чехии, в стране расследуют участие около 20 чешских граждан в боевых действиях против украинских военных.

Cогласно чешским законам, присоединение к вооружённым отрядам, воюющим против законных, признанных на международном уровне властей государства, является преступлением.