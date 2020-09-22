Издание "Заборона" выдвинуло новую версию убийства Шеремета

Украинское издание "Заборона" утверждает, что в его распоряжении оказалась новая информация об обстоятельствах убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве 2016 года. Издание выдвигает собственную версию этого преступления, которая отличается от выводов, к которым ранее пришло следствие.

Журналисты "Забороны" утверждают, что убийство Шеремета "с высокой вероятностью" было связано с делом "беглого олигарха" Александра Клименко - бывшего министра в правительстве Виктора Януковича, покинувшего Украину после Майдана в 2014 году.

Авторы расследования утверждают, что в их распоряжение попал документ о том, что в августе 2016 года, вскоре после гибели Шеремета, в полицию обратилась гражданка Марина Мацюк с заявлением о том, что её знакомый Максим Зотов лично признался ей в том, что убил журналиста. Зотов — уроженец Донецка, как утверждается, тесно связанный с Александром Клименко. Клименко был неформальным владельцем "Радио Вести", где работал Павел Шеремет. Как утверждает "Заборона", журналист за месяц до гибели встречался с Клименко в Москве, и тот просил его придумать план его возвращения на территорию Украины. Коллеги Шеремета вспоминают о том, что после этой встречи журналист был расстроен и обеспокоен.

"Павел Шеремет находился на линии огня в конфликте олигархических группировок, боровшихся за передел собственности в постреволюционной Украине и за сохранение влияния в условиях политического кризиса 2016 года" - пишет "Заборона". Издание подчёркивает, что следствие по неизвестным причинам "не дало ходу обнаруженной нами версии, несмотря на наличие конкретных свидетельских показаний". При этом журналисты не исключают и того, что обвинения в адрес Клименко в организации преступления могли быть сознательным оговором.

Официальный представитель МВД Украины Артем Шевченко в комментарии "Забороне" сказал, что контакты Шеремета с Клименко в России выглядели для следствия подозрительно, однако эту версию не удалось проверить из-за невозможности сотрудничества с российскими правоохранительными органами.