Возобновились российско-белорусские учения "Славянское братство". ВИДЕО

На полигонах в Республике Беларусь возобновились военные учения "Славянское братство" с участием России. В них задействованы 7 тысяч солдат и более 600 единиц боевой техники. Военнослужащие отрабатывают совместные действия для обеспечения безопасности. Министерства обороны двух стран заявили, что учения носят сугубо оборонительный характер.

К манёврам должна была присоединиться Сербия. Но из-за массовых протестов, которые начались после выборов президента в белорусских городах, Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от совместных учений.

Манёвры проходят на фоне заявлений белорусского президента Александра Лукашенко об угрозе со стороны Запада. Евросоюз и НАТО называют его заявления домыслами и считают, что таким образом Лукашенко пытается оправдать подавление мирных протестов.

На недавней встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу Лукашенко заявил, что просил у Кремля новое вооружение. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил при этом, что на встрече Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи поставки нового оружия Минску не обсуждались. Все взаимодействия по линии ВПК идут в рамках существующих двусторонних отношений, подчеркнул Песков.

Ранее в Евросоюзе и НАТО обвинения Александра Лукашенко назвали беспочвенными. Там считают, что белорусские власти пытаются таким образом оправдать подавление мирных протестов. Они начались после президентских выборов 9 августа. Победителем тогда был объявлен Александр Лукашенко.

Протестующие обвиняют власти в беспрецедентных фальсификациях итогов голосования и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шестеро числятся пропавшими без вести, более 100 протестующих пострадали. Точное количество арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.