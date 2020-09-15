Москва объявила о вторых за месяц военных учениях с Белоруссией

Минобороны России анонсировало вторые за месяц совместные учения с Белоруссией.

Манёвры под названием "Нерушимое братство-2020" пройдут на белорусской территории с 12 по 16 октября. В ежегодных командно-штабных учениях также будут задействованы подразделения из четырёх других стран-членов Организации договора о коллективной безпасности – Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. В сообщении оборонного ведомства говорится, что на полигоне "Лосвидо" военные будут отрабатывать подготовку и ведение миротворческой операции.

Сейчас в Белоруссии идут учения "Славянское братство-2020". Они проходят на Брестском полигоне и для участия в них в страну уже прибыли военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российских Воздушно-десантных войск, отмечает РБК. Эти манёвры продлятся до 25 сентября – с привлечением 150 единиц авиационной, боевой и специальной техники и полутора тысяч военных.

Изначально планировалось, что на манёвры "Славянское братство" приедут также солдаты из Сербии, но Белград позднее объявил, что на полгода отказывается от совместных армейских проектов, связав решение с давлением со стороны руководства Европейского Союза.

В Белоруссии продолжается политический кризис, связанный с многотысячными протестами против объявленной властями победы на президентских выборах Александра Лукашенко. Он баллотировался на шестой срок подряд. Сторонники оппозиции называют результаты сфальсифицированными и призывают провести новые выборы, а также к отставке Лукашенко.

Государства ЕС итоги голосования в Белоруссии не признали, наряду с еще рядом западных стран. Брюссель призывает Минск прекратить преследование участников массовых выступлений и положить конец насилию со стороны сотрудников правоохранительных органов.

В понедельник в Сочи состоялись переговоры Лукашенко с российским президентом Владимиром Путиным, который одним из первых поздравил белорусского президента с победой на выборах 9 августа. После их встречи сообщалось, среди прочего, что созданный Москвой для Лукашенко резерв из сотрудников силовых структур "снимут и направят в места постоянной дислокации" из приграничного района. Ранее Путин говорил, что этот резерв подготовлен на тот случай, если события в Белоруссии – на фоне протестов - выйдут из-под контроля и начнутся погромы.