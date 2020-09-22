Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Суд оштрафовал председателя церковного суда за участие в протестах в Хабаровске

Андрей Винарский

Председатель церковного суда биробиджанской епархии РПЦ протоиерей Андрей Винарский оштрафован судом в Хабаровске за участие в акциях протеста на 150 тысяч рублей. Об этом он сообщил редакции “Сибирь.Реалии”.

Он был признан виновным по административной статье о повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии. В августе он уже был оштрафован на 15 тысяч рублей, позднее он был арестован на участие в протестах на трое суток. В случае ещё одного нарушения он может быть привлечён к уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой “дадинской статье”.

Винарский сообщил, что в решением суда не согласен, он и его адвокат намерены подать апелляцию. Он напомнил, что 31 статья Конституции даёт право любому жителю России на участие в мирном собрании. Священноначалие РПЦ обычно крайне отрицательно относится к участию священников в протестах, однако епархия его задержания пока не комментировала.

  • Жители Хабаровского края с середины июля проводят ежедневные акции протеста после ареста губернатора региона Сергея Фургала. Они требуют справедливого судебного разбирательства для него и уважения к дальневосточным регионам со стороны Москвы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG