Председатель церковного суда биробиджанской епархии РПЦ протоиерей Андрей Винарский оштрафован судом в Хабаровске за участие в акциях протеста на 150 тысяч рублей. Об этом он сообщил редакции “Сибирь.Реалии”.

Он был признан виновным по административной статье о повторном нарушении правил участия в публичном мероприятии. В августе он уже был оштрафован на 15 тысяч рублей, позднее он был арестован на участие в протестах на трое суток. В случае ещё одного нарушения он может быть привлечён к уголовной ответственности за неоднократное нарушение правил проведения митингов по так называемой “дадинской статье”.

Винарский сообщил, что в решением суда не согласен, он и его адвокат намерены подать апелляцию. Он напомнил, что 31 статья Конституции даёт право любому жителю России на участие в мирном собрании. Священноначалие РПЦ обычно крайне отрицательно относится к участию священников в протестах, однако епархия его задержания пока не комментировала.