Время Свободы: Радужный день рождения президента

Активисты группы Pussy Riot вывесили в день рождения Владимира Путина радужные флаги на зданиях ФСБ и других госучреждений, потребовав соблюдение прав ЛГБТ***Как в соответствии с Конституцией Кыргызстана может быть разрешен политический кризис в стране?*** Исполнилось 14 лет со дня убийства Анны Политковской
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