В Петербурге школы обязали сообщать в полицию об учениках-антифашистах

В Санкт-Петербурге городской комитет по образованию направил в школы письмо с требованием к классным руководителям сообщать в полицию об учениках, на страницах которых в социальных сетях есть признаки их "причастности к неформальным молодежным объединениям и течениям экстремистского толка".

В списке признаков, помимо призывов к терроризму и оправдания нацизма, значится "причисление себя к объединениям антифашистского характера и анархистов". В случае обнаружения, классный руководитель должен передать директору школы служебную записку с данными об ученике, а директор "не позднее 24 часов с момента обнаружения передать данные в районный отдел образования и отдел МВД".

В пресс-службе комитета по образованию уточнили, что обращаться в полицию школам следует, если "педагогические методы не дают результата".

Ранее учителям школ Невского района Петербурга поручили искать ЛГБТ-символику на страницах своих учеников в социальных сетях, а в случае обнаружения таковой составлять на них досье, включающее домашний адрес ребёнка или подростка. Собранные учителями данные затем должны были передаваться в МВД.