В Минске прошла инаугурация Лукашенко. О ней не сообщали заранее

В Минске прошла церемония вступления Александра Лукашенко в должность президента Республики Беларусь на новый пятилетний срок. Об этом сообщает государственное агентство БелТА. Инаугурация готовилась тайно, о дате заранее не сообщалось. Однако сегодня с утра центр Минска был перекрыт, в городе заметили военную технику и армию.

Как сообщает БелТА, во Дворце независимости Лукашенко произнес клятву на белорусском языке и получил удостоверение президента от председателя Центризбиркома Лидии Ермошиной.

На церемонии якобы присутствовали несколько сотен человек. В том числе - чиновники, депутаты, руководители СМИ, деятели науки, культуры и спорта. Ранее пресс-секретарь президента обещала объявить дату инаугурации перед самой церемонией, но этого не произошло.

Лукашенко вступил в должность на фоне массовых протестов.

Выборы белорусского президента прошли 9 августа. Оппозиция не признала итогов голосования. В стране начались массовые протесты. Протестующие обвиняют власти в беспрецедентных фальсификациях итогов голосования и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шестеро - числятся пропавшими без вести, более 100 протестующих пострадали. Точное количество арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.

Мноние лидеры белорусской оппозиции вынужденно покинули страну из-за угрозы преследования со стороны властей. Некоторые оппозиционеры арестованы.

Победу Лукашенко ранее не признали некоторые страны Евросоюза и депутаты Европарламента.