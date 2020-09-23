К главному редактору "Нашей нивы" пришли с обыском

К главному редактору белорусского издания "Наша нива" Егору Марциновичу и его жене, журналистке издания Tut.by Адарье Гуштын пришли с обыском. Об этом Гуштын написала в фейсбуке.

Связь с с самим Егором Марциновичем пропала, когда он пошёл с утра выгуливать собаку. На телефон родных пришел сигнал SOS.

По словам Гыштун, обыск связан со статьей о том, что диджея Владислава Соколовского, которому дали 10 суток ареста за песню "Перемен!" на официальном мероприятии в Минске, в изоляторе бил заместитель главы МВД Беларуси Александр Барсуков.

Обыск проводит управление собственной безопасности МВД Беларуси.

Кирилл Галанов и Владислав Соколовский 6 августа включили песню Виктора Цоя после того, как на мероприятие, организованное властями, пришли сторонники соперницы Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светланы Тихановской. У неё должен был пройти митинг неподалёку, но он был отменён из-за противодействия властей. После мероприятия Соколовского и Галанова арестовали на 10 суток.

Отбыв арест Соколовский рассказал, что в изоляторе на улице Окрестина его бил замглавы МВД Беларуси Александр Барсуков. Ранее он заявлял, что издевательств над задержанным и арестованными в изоляторе не было.