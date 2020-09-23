ТАСС: разбившийся под Тверью российский истребитель мог был сбит

Разбившийся 22 августа в Тверской области российский истребитель Су-30 мог был сбит дружественным огнём. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в экстренных службах региона.
По его данным, предварительной причиной авиакатастрофы стало попадание в самолёт снаряда, выпущенного другим самолётом, по всей видимости, так же российским. Других подробностей не приводится.
Истребитель Су-30 воздушно-космических сил России потерпел крушение в Тверской области накануне. Экипаж из двух человек катапультировался, по данным источника ТАСС самочувствие пилотов удовлетворительное. На месте крушения работает комиссия, выясняющая причины случившегося.
- Су-30 – российский истребитель, совершивший первый полёт в 1992 году. Он состоит на вооружении 13 стран, в том числе Китая, Индии, Алжира, Вьетнама и Венесуэлы.
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