Больше 90 французских СМИ обратились к читателям в защиту свободы слова. Поводом стали новые угрозы, которые получает редакция сатирического журнала Charlie Hebdo после републикаций карикатур на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда. “Защищая свободу богохульства мы защищаем не богохульство, а свободу”, — говорится в тексте обращения.

В тексте журналисты напоминают читателям о принятой в 1789 году во Франции Декларации прав человека и гражданина. В документе естественными правами человека объявляются свобода личности, выражения и убеждений, человеку разрешается делать всё, что не наносит вреда другому. “Эти свободы столь естественны для нас, что иногда мы забываем о привилегиях и комфорте, которые они нам дают, — говорится в обращении. — Они подобно воздуху, которым мы дышим, но этого воздуха становится мало”.

“В знак солидарности с Charlie Hebdo, чьи сотрудники заплатили кровью за свободу, давайте вспомним, что во Франции богохульство не является незаконным, — продолжают авторы. — Некоторые из нас — верующие и могут быть шокированы богохульством, но они безоговорочно присоединяются к нашему подходу”. В тексте говорится, что только объединение общества позволит ему избавиться от страха.

Поводом для публикации стали непрекращающиеся угрозы в адрес редакции Charlie Hebdo за публикацию карикатур на Мухаммеда. Журнал опубликовал их впервые в 2005 году, после чего делал это еще несколько раз, в последний раз — в сентябре 2020 года, когда в Париже начался суд над обвиняемыми в нападении на редакцию.

В январе 2015 года двое последователей радикального ислама захватили редакцию Charlie Hebdo и открыли стрельбу. 12 человек были убиты, напавшие были застрелены полицией только через два дня. Ещё один их сообщник в те же дни захватил кошерный магазин в Париже, были убиты четыре человека.