Посол США: судьбой Пола Уилана интересуются на высоком уровне

Правительство США на самом высоком уровне интересуется дальнейшей судьбой американца Пола Уилана, который осуждён в России на 16 лет по делу о шпионаже и отбывает срок в мордовской колонии. Об этом во время онлайн-брифинга для прессы сообщил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан.
Салливан накануне посетил Уилана в колонии. Посол рассказал, что у американца нет претензий к содержанию. Дипломат отметил высокий профессионализм сотрудников колонии. По словам Салливана, руководство прилагает все усилия, для адаптации заключённого, для которого русский язык не является родным.
Однако, США возмущены тем, как с Уиланом обращались в ходе суда, подчеркнул Салливан. Дипломат назвал приговор несправедливым.
Посол не стал комментировать информацию о возможном обмене Уилана на кого-то из россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон заинтересован в том, чтобы американец в скором времени вернулся к семье, отметил Салливан. Дипломат также отметил, что намерен регулярно посещать американца в колонии в дальнейшем.
- Бывший американский морской пехотинец и Пол Уилан был задержан в отеле в Москве в декабре 2018 года. По данным следствия, на изъятой у него флешке содержались сведения, составляющие гостайну. Уилан вину отрицает, а уголовное преследование называет провокацией и "абсурдным политическим похищением". Его родственники подчеркивают, что в Москву он приехал с частным визитом.
- В июне Московский городской суд приговорил Уилана к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в шпионаже против России. Джон Салливан тогда отметил, что никаких свидетельств, доказывающих вину американца, в суде представлено не было.
- После вынесения приговора адвокаты допускали возможность обмена Уилана на кого-то из россиян, находящихся в тюрьмах США. В частности, упоминались имена Виктора Бута и Константина Ярошенко. Официальные представители США и России возможность обмена не комментировали.
- Помимо американского, у Уилана имеются гражданства Великобритании, Канады и Ирландии.
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