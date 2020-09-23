Посол США: судьбой Пола Уилана интересуются на высоком уровне

Правительство США на самом высоком уровне интересуется дальнейшей судьбой американца Пола Уилана, который осуждён в России на 16 лет по делу о шпионаже и отбывает срок в мордовской колонии. Об этом во время онлайн-брифинга для прессы сообщил посол Соединённых Штатов в Москве Джон Салливан.

Салливан накануне посетил Уилана в колонии. Посол рассказал, что у американца нет претензий к содержанию. Дипломат отметил высокий профессионализм сотрудников колонии. По словам Салливана, руководство прилагает все усилия, для адаптации заключённого, для которого русский язык не является родным.

Однако, США возмущены тем, как с Уиланом обращались в ходе суда, подчеркнул Салливан. Дипломат назвал приговор несправедливым.

Посол не стал комментировать информацию о возможном обмене Уилана на кого-то из россиян, находящихся в заключении в США. Вашингтон заинтересован в том, чтобы американец в скором времени вернулся к семье, отметил Салливан. Дипломат также отметил, что намерен регулярно посещать американца в колонии в дальнейшем.