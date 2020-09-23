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Милиция применила водомёты для разгона протестующих в Минске

В Минске милиция применила водомёты для разгона протестующих против инаугурации на пост президента Александра Лукашенко.

В среду вечером сотрудники силовых структур начали оттеснять протестующих от музея Великой отечественной войны и задерживать некоторых из них. Очевидцы сообщают о пострадавших, передаёт телеканал "Настоящее время".

По сведениям "Интерфакса", площадь перед входом в музей у стелы "Минск город-герой" заняли порядка полутора-двух тысяч человек. Однако к стеле стянулись военные. Они оттеснили людей на проезжую часть проспекта Победителей. На проспект вышли люди в черном камуфляже и начали задерживать протестующих, также передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что участники акции, выступающие против инаугурации Лукашенко, собираются в центре Минска. Стихийные протесты были анонсированы и в других городах страны.

В Беларуси уже полтора месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем ЦИК объявил действующего главу государства Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Сторонники оппозиции называют результаты голосования сфальсифицированными. США, страны ЕС и ряд других западных государств итоги белорусских выборов не признали.

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