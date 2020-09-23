Тихановская: сегодня Лукашенко просто ушёл на пенсию. Видео

Бывший кандидат в президенты Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская назвала прошедшую в среду инаугурацию Александра Лукашенко на пост главы государства "фарсом".

"Я, Светлана Тихановская, являюсь единственным лидером, который избран белорусским народом…На самом деле сегодня Лукашенко просто ушел на пенсию", - подчеркнула политик в своём заявлении после инаугурации.

Ранее стало известно, что на церемонии во Дворце независимости в Минске Лукашенко вступил в должность президента. При этом заранее инаугурация не анонсировалась. На ней, по информации государственного агентства БелТа, присутствовали несколько сотен человек - чиновники, депутаты, руководители СМИ, деятели науки, культуры и спорта. Одновременно независимый портал Tut.By сообщил, что на 10 утра 23 сентября послы, включая главу российской дипмиссии, об инаугурации, назначенной на 23 сентября, ничего не слышали.

Ряд стран Евросоюза уже отреагировали на "тайную" церемонию инаугурации в Минске. Как заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт, Берлин не признаёт Александра Лукашенко президентом Беларуси, поскольку его спорному переизбранию не достаёт "демократической легитимности". "Прошедшие выборы не соответствовали даже минимальным демократическим критериям. Они не были ни свободными, ни справедливыми. Поэтому никто сейчас не может признать результатов этого голосования", - сказал Зайберт. По его же словам, тот факт, что церемонию инаугурации готовили тайно и провели без ведома широкой общественности, сам по себе о многом говорит.

Президент Литвы Гитанас Науседа, в свою очередь, заявил, что его страна также не признаёт Лукашенко законным президентом Беларуси, и организованная в Минске церемония инаугурации этой ситуации не изменит.

Глава МИД Словакии Иван Корчок написал в Твиттере, что у Лукашенко сейчас нет законных прав руководить Беларусью. Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес отреагировал на вступление Лукашенко в должность словами: "Провозгласить самого себя президентом – это в буквальном смысле слова автократия".

О непризнании Александра Лукашенко легитимным лидером Беларуси заявили также Латвия, Дания, Чехия, Польша.

Ранее Европейский Союз, США и другие страны Запада отвергли официальные результаты президентских выборов в Беларуси и осудили применение силы в отношении участников акций против переизбрания на пост Лукашенко.

Член президиума белорусского оппозиционного Координационного совета Павел Латушко призвал в соцсетях к "бессрочной акции гражданского неповиновения". "Сегодня мы стали свидетелями беспрецедентной ситуации. Уходящий президент, который утверждает, что набрал более 80 процентов голосов на выборах, провел спецоперацию по своей самоинагурации. Под охраной ОМОН, в обстановке тайны и секретности, в узком кругу спешно свезенных чиновников. Где ликующие граждане? Где дипломатический корпус?", - написал Латушко в Телеграм-канале.

Независимый канал Nexta Live анонсировал уличные протесты по всей Беларуси, начиная с вечера среды. В Минске стихийные протесты начались сразу после информации о инаугурации Лукашенко, передаёт Tut.By. Известно о нескольких задержанных.