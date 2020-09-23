Болгария предъявила обвинения в шпионаже двум российским дипломатам

Прокуратура Болгарии предъявила обвинение в шпионаже двум российским дипломатам. Однако расследование было приостановлено из-за их неприкосновенного статуса. Им предписано в течение 72 часов покинуть страну, сообщили в МИД страны Болгарской службе Радио Свобода.

Дело возбудила специальная прокуратура по запросу контрразведывательной Национальной службы безопасности. Согласно материалам расследования, россияне с 2016 года собирали информацию о планах модернизации болгарской армии и состоянии боеготовности техники. Они контактировали с гражданами Болгарии, имеющими доступ к информации военно-промышленного комплекса, в некоторых случаях им были обещаны деньги за работу, утверждает прокуратура.

В январе Болгария уже высылала двоих российских дипломатов по подозрению в шпионаже. Один из них был первым секретарем консульского отдела посольства России, а второй работал сотрудником торгового представительства России. Тогда Москва назвала их высылку недружественным шагом. В октябре 2019 года София высылала ещё одного российского дипломата с тем же обвинением. Москва подозрения отрицала.

На странице российского посольства в Софии в фейсбуке сообщается, что Москва оставляет за собой право “на принятие ответных зеркальных мер". В сообщении говорится, что высылаемые россияне работают в торговом представительстве России. ”Доказательств, подтверждающих осуществление деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было", - заявили в посольстве.