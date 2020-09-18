Болгарский след "Новичка". Почему "зависло" дело об отравлении Гебрева

Прокуратура Софии официально опубликовала на днях подлинные имена трёх офицеров ГРУ, обвинённых в "покушении на умышленное убийство в апреле 2015 года трех болгарских граждан – бизнесмена Емельяна Гебрева, его сына Христо Гебрева, а также сотрудника фирмы Гебрева Валентина Тахчиева" и ранее объявленных в розыск по линии Интерпола под вымышленными фамилиями. Теперь мнимый Георгий Горшков снова стал самим собой – Егором Гордиенко, Сергею Павлову возвращена настоящая фамилия – Лютенко, а Сергей Федотов вернулся в образ реального Дениса Сергеева. Однако перспективы самого дела об отравлении Гебрева остаются неясными.

Напомним, что Емельян Гебрев – крупный болгарский бизнесмен, торговец оружием, которое связанные с ним компании поставляли в ряд стран, в том числе Украину. Гебрев был отравлен пять лет назад – по данным следствия, веществом, похожим на печально знаменитый "Новичок". Следователи называли в качестве подозреваемых (тогда еще под перечисленными выше вымышленными именами – Горшков, Павлов и Федотов) троих россиян. По утверждению расследовательской группы Bellingcat, под этими именами скрываются офицеры российской военной разведки. Теперь болгарская прокуратура подтвердила идентичность всех трех подозреваемых.

Как сообщало издание The Insider, один из них, Егор Гордиенко, ранее работал под дипломатическим прикрытием в российском представительстве при Всемирной торговой организации в Женеве. Поскольку он был аккредитован там до конца 2020 года, это стало первым случаем, когда действующего российского дипломата объявляют в международный розыск по обвинению в покушении на убийство. Денис Сергеев, по данным расследователей, участвовал также в операции по отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании в марте 2018 года. К покушению в Солсбери причастен, согласно этим данным, и Егор Гордиенко.

Единственная существующая правовая возможность – приостановить производство по делу

Софийская прокуратура, как сообщил её пресс-центр, предприняла действия по дополнению и обновлению уже выданных европейских ордеров на арест этих трёх лиц, а также запросов об их международном розыске с целью ареста и последующей экстрадиции. "На данный момент все возможные следственные действия на территории Болгарии проведены. Запросы о международной правовой помощи отправлены в разные страны. Их ответы ожидаются, и некоторые из них связаны с установлением местонахождения подследственных. В связи с вышеизложенным единственная существующая правовая возможность – приостановить производство по делу", – утверждает прокуратура. Далее, однако, говорится следующее: "Несмотря на эти процессуальные действия, имеется препятствие для передачи данных лиц болгарским властям, поскольку существует правовая норма, запрещающая выдачу российских граждан с территории Российской Федерации в другую страну".

Далеко это дело не продвинется, говорит в интервью Радио Свобода болгарский участник международной расследовательской группы Bellingcat Христо Грозев. Например, чтобы выйти на уровень общения с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), необходим запрос от имени государства, а не прокуратуры, но болгарское правительство такого запроса не делает, отмечает он. В случае с отравлением Алексея Навального к ОЗХО обратилось именно правительство Германии, а не, к примеру, клиника "Шарите", в которую был помещен российский оппозиционер. В случае со Скрипалями – британское правительство, а не Скотланд-Ярд. Одна из главных причин состоит в том, что болгарское правительство опасается заходить слишком далеко в конфронтации с Кремлём, считает эксперт. С одной стороны, оно хочет хорошо выглядеть в глазах западных партнёров – мол, видите, мы выдвинули обвинение против трёх русских, подали их на розыск в Интерпол, – а с другой – не хочет злить Кремль, ведь даже запроса на обмен соответствующей юридической информацией с Москвой не последовало. И Болгария может очень долго держать дело Гебрева в подвешенном состоянии – если только Европа не окажет на неё давления, заключил Грозев.

Болгарское правительство опасается заходить слишком далеко в конфронтации с Кремлём

По мнению лидера внепарламентской оппозиционной партии "Да, Болгария!", в 2014-15 годах – министра юстиции Болгарии Христо Иванова, болгарская прокуратура не слишком заинтересована в успешном расследовании этого дела. Обвинение вовсе не расположено доказывать, что к отравлению Гебрева причастны российские спецслужбы или раскрывать их болгарских пособников. На это указывают хотя бы прошедшие с момента покушения пять лет. То, что сейчас дело объявлено приостановленным, а не закрытым, произошло под давлением общественного мнения, полагает Иванов. Болгарское правительство, по его словам, буквально на цыпочках ходит вокруг всех вопросов, связанных с Кремлем и его действиями. Примером может служить то обстоятельство, что Болгария, в отличие от двух десятков других стран, прежде всего членов ЕС, не выслала российских дипломатов после отравления Скрипалей.

– Насколько соответствует действительности недавнее заявление бывшего министра обороны Болгарии Бойко Ноева, что "человеком Кремля" в Болгарии является сам премьер-министр Бойко Борисов?

– Можно сказать наверняка: одна из причин, по которой Борисов так держится за власть, состоит в его обязательстве, понятно кому данном, достроить болгарскую часть "Турецкого потока" (в Болгарии его называют "Балканским". – РС). Борисов очень внимательно обслуживает весь периметр стратегических интересов России в Болгарии, включая экономические и энергетические, – утверждает Христо Иванов.

Власти Болгарии скрывают информацию по делу Эмилиана Гебрева – с таким заявлением в эфире телеканала bTV выступил бывший министр обороны Болгарии, а ныне эксперт в области национальной безопасности Бойко Ноев.

Он напомнил, что Гебрев направил открытое письмо премьер-министру Бойко Борисову и генеральному прокурору Ивану Гешеву с копией послам стран ЕС в Болгарии, в котором потребовал, чтобы попытка его отравления в 2015 году была включена в дискуссии по этой теме, которые идут в ЕС и НАТО. Гебрев сообщал прессе, что симптомы его отравления были похожи на те, которые наблюдались у Алексея Навального.

Бойко Ноев считает, что следственным органам в Болгарии не дали возможности выяснить правду об отравлении бизнесмена, а расследование было остановлено "по договорённости с Россией". "Если бы это дело было доведено до конца, оно указало бы на ту мафию, против которой люди протестуют на площадях", – заявил Ноев. Как известно, участники массовых выступлений по всей Болгарии уже третий месяц требуют отставки правительства и генерального прокурора. Протесты начались с призыва президента Болгарии Румена Радева "изгнать мафию" из исполнительной власти.

Человек Кремля в Болгарии – сам болгарский премьер-министр

Болгария, утверждает Ноев, отказалась от помощи Организации по запрещению химического оружия. Прокуратура и МИД сделали все возможное, чтобы не использовать технические ресурсы ОЗХО. "Вероятно, всё еще существуют вещественные доказательства, которые скрыты от следствия, – сказал Ноев. – Человек Кремля в Болгарии – сам болгарский премьер-министр".

Выпускник МГИМО Бойко Ноев занимал должность министра обороны Болгарии дважды – в 1994 – 1995 и 1999 – 2001 годах. В 1996 – 1999 он руководил постоянной дипломатической миссией Болгарии при НАТО. Ноев резко критикует премьера Борисова, за несколько дней до своего телевизионного выступления он опубликовал обширную статью, в которой анализирует связи главы правительства и его окружения, с одной стороны, с Кремлем, а с другой – с влиятельными болгарскими предпринимателями, действующими в том числе и в оружейном бизнесе. Именно на стыке политических и коммерческих интересов болгарской элиты следует искать причины попытки убийства Емельяна Гебрева, считает Ноев.

Автор – корреспондент "Новой газеты" на Балканах, специально для Радио Свобода