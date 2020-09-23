Для приезжающих из-за рубежа россиян вновь ввели самоизоляцию

Для прибывающих из-за рубежа россиян вновь введён режим самоизоляции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, которое подписано в среду.

Режим для прибывших будет действовать до получения ими результатов лабораторного исследования по коронавирусу. Аналогичные меры были предприняты в марте, во время пика заболеваемости.

В конце прошлой недели количество новых случаев COVID-19, зарегистрированных в России, впервые с июля месяца превысило отметку в 6 тысяч. В Москве по показателю заболеваемости на этой неделе был обновлён максимум с июня.

Во вторник Минздрав сообщил, что в связи с новым ростом числа инфицированных, в российских больницах занято свыше 80% коек для зараженных коронавирусом, а согласно данным ВОЗ, в мире за прошлую неделю заболели почти 2 миллиона человек – это самое большое количество случаев заражения за неделю с начала эпидемии.