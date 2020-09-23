Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до конца декабря

Мосгорсуд до конца года продлил срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, которого обвиняют в организации преступного сообщества.
"Постановлением суда срок содержания под стражей продлён до 25 декабря", - приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.
Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе, в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.
Обвиняемыми по делу проходят, включая экс-министра, 16 человек, четверо из них – в розыске. Обвинения Абызов отрицает.
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