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Мосгорсуд оставил Михаила Абызова под стражей до конца декабря

Михаил Абызов

Мосгорсуд до конца года продлил срок ареста бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, которого обвиняют в организации преступного сообщества.

"Постановлением суда срок содержания под стражей продлён до 25 декабря", - приводит сообщение пресс-службы суда ТАСС.

Михаил Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему предъявлено обвинение по нескольким уголовным статьям, в том числе, в организации преступного сообщества, мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности, коммерческом подкупе.

Обвиняемыми по делу проходят, включая экс-министра, 16 человек, четверо из них – в розыске. Обвинения Абызов отрицает.

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