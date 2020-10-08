В Германии начался процесс по делу об убийстве в центре Берлина гражданина Грузии, бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили*** Светлана Тихановская объявлена в розыск на российской территории. Как это скажется на отношении к России участников протестов в Беларуси?*** Пятьдесят лет назад Нобелевская премия по литературе была присуждена Александру Солженицыну
Другие материалы
-
08 октября 2020
Время Свободы: В Германии судят Россию
-
07 октября 2020
Время Свободы: Радужный день рождения президента
-
06 октября 2020
Время Свободы: Кыргызстан: очередная революция
-
05 октября 2020
Время Свободы: "Мы молча построили государство для смерти"
-
-