ФСБ прекратила дело на Свидетелей Иеговы на Сахалине

Управление ФСБ по Сахалинской области прекратило уголовное преследование жителей Невельска за религиозную деятельность. Дело против Вячеслава Иванова и Дмитрия Кулакова закрыли ещё в конце августа, сообщил 24 сентября представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Хочется верить, что такая практика распространится на другие уголовные дела на Свидетелей Иеговы, необоснованно возбуждённые только за религиозные убеждения, прокомментировал решение Сивульский.

Иванов и Кулаков были задержаны в июле 2019 года в тот момент, когда беседовали с местными жителями о Боге и Библии. В тот же день их отпустили. Позже на них завели уголовное дело об участии в религиозном объединении, запрещённом в России. Как следовало из материалов дела, жители Сахалина "по предварительному сговору… проводили беседы с жителями… дома, пытаясь навязывать им идеи, которые проповедовало ликвидированное по решению суда религиозное объединение в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

В октябре 2019 года у них в домах прошли обыски, были изъяты публикации, аудиокассеты, диски, ноутбук и телефон. В итоге эксперт пришёл к выводу, что в представленных материалах "не поддерживается идея о превосходстве одной религии над другой", а следователи решили, что "действия Кулакова и Иванова носят общий религиозный характер, связанный с правом на исповедание религии, которая не запрещена в Российской Федерации, что гарантировано Конституцией РФ".

Верховный суд Российской Федерации не оценивал законность религиозных убеждений Свидетелей Иеговы и способы их выражения, отмечается в документе.

При этом Иванов остаётся подозреваемым в рамках другого уголовного дела, возбуждённого против пятерых Свидетеле Иеговы на Сахалине.